лукашенко назвав канцлера Німеччини та президента Франції "пацанами"

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"Шольц - це пацан, який нічого не розуміє в політиці. Або ось пам'ятаєте Макрон перед журналістами піарився - що він сказав путіну. Це пацання, дрібнота, так не можна", - заявив лукашенко, слова якого наводить "Пул Первого" в Telegram.

лукашенко - диктатор

Серед політичних лідерів, які називали диктатором лукашенко були колишня канцлер ФРН Ангела Меркель, колишній президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес, держсекретар США Ентоні Блінкен та глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Колишній міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан охарактеризував олександра лукашенка як "диктатора, який захопив заручників".

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав раніше лукашенка "диктатором", котрий не має легітимної підтримки серед населення власної країни.

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