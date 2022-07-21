лукашенко назвав білорусь "авторитарною"

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"Так, наша система влади жорсткіша. Я навіть не відкидаю слова "авторитарна", — сказав Лукашенко AFP в ексклюзивному інтерв'ю в Мінську.

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Говорячи про людей, які брали участь в протестах проти скандального переобрання лукашенка 2020 року, він сказав: "Ці люди виступали проти держави. Не проти влади – проти держави та свого народу".

лукашенко тоді придушив демонстрації за допомогою союзника росії. Ключові лідери протесту зараз або ув'язнені, або у вигнанні.

"Я не диктатор", - наполягав лукашенко далі в інтерв'ю AFP, визнаючи при цьому, що в білорусі є "елементи авторитаризму".

"Я навіть не пам'ятаю, чи сидять ті видні бандити, які влаштували цей заколот, у в'язниці", - сказав він.

"Можливо, одну чи дві людини вже засуджено", — додав він.

лукашенко знову заявив, що його політичні опоненти фінансуються з-за кордону, переважно з Польщі.

"Що ти хотів, щоб я посидів тихо?", - сказав він, заявивши, що протести були спонсорованою Варшавою з метою "зламати білорусь".

Додамо

Білоруська правозахисна група "Вясна" повідомляє, що наразі в країні утримується 1 259 політв'язнів.