лукашенко назвал беларусь "авторитарной"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. александр лукашенко в четверг признал, что руководит авторитарным государством, но заявил, что в его изолированной стране нет политзаключенных, передает УНН.
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"Да, наша система власти более жесткая. Я даже не исключаю слова "авторитарная", — сказал Лукашенко AFP в эксклюзивном интервью в Минске.
Детали
Говоря о людях, принимавших участие в протестах против скандального переизбрания лукашенко 2020 года, он сказал: "Эти люди выступали против государства. Не против власти – против государства и своего народа".
лукашенко тогда подавил демонстрации с помощью союзника россии. Ключевые лидеры протеста сейчас либо в заключении, либо в изгнании.
"Я не диктатор", - настаивал лукашенко дальше в интервью AFP, признавая при этом, что в беларуси есть "элементы авторитаризма".
"Я даже не помню, сидят ли те видные бандиты, устроившие этот мятеж, в тюрьме", - сказал он.
"Возможно, один или два человека уже осуждены", — добавил он.
лукашенко снова заявил, что его политические оппоненты финансируются из-за границы, преимущественно из Польши.
"Что ты хотел, чтобы я посидел тихо?", - сказал он, заявив, что протесты были спонсированы Варшавой с целью "сломить беларусь".
Добавим
Белорусская правозащитная группа "Вясна" сообщает, что в настоящее время в стране содержится 1 259 политзаключенных.