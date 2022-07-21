лукашенко назвал беларусь "авторитарной"

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"Да, наша система власти более жесткая. Я даже не исключаю слова "авторитарная", — сказал Лукашенко AFP в эксклюзивном интервью в Минске.

Детали

Говоря о людях, принимавших участие в протестах против скандального переизбрания лукашенко 2020 года, он сказал: "Эти люди выступали против государства. Не против власти – против государства и своего народа".

лукашенко тогда подавил демонстрации с помощью союзника россии. Ключевые лидеры протеста сейчас либо в заключении, либо в изгнании.

"Я не диктатор", - настаивал лукашенко дальше в интервью AFP, признавая при этом, что в беларуси есть "элементы авторитаризма".

"Я даже не помню, сидят ли те видные бандиты, устроившие этот мятеж, в тюрьме", - сказал он.

"Возможно, один или два человека уже осуждены", — добавил он.

лукашенко снова заявил, что его политические оппоненты финансируются из-за границы, преимущественно из Польши.

"Что ты хотел, чтобы я посидел тихо?", - сказал он, заявив, что протесты были спонсированы Варшавой с целью "сломить беларусь".

Добавим

Белорусская правозащитная группа "Вясна" сообщает, что в настоящее время в стране содержится 1 259 политзаключенных.