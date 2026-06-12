лукашенко заявил, что война рф против Украины может завершиться уже в этом году

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко выразил уверенность, что война россии против Украины, а также конфликт между Израилем и Ираном могут завершиться уже в 2026 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, передает УНН.

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Отвечая на вопрос о перспективах достижения мира, лукашенко заявил, что нынешние войны являются следствием действий людей, а не внешних обстоятельств.

Как никогда ранее мы имеем возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких людей. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт россии и Украины можно в этом году завершить - сказал лукашенко.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, он заявил, что не видит альтернативы завершению боевых действий.

Там нет других вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время - отметил он.

По мнению лукашенко, ключевая роль в завершении конфликта между Израилем и Ираном принадлежит Соединенным Штатам.

Я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить - заявил белорусский политик.

В то же время он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке.

В этом отличие этого конфликта от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, чем там, в Иране - добавил лукашенко.

Подытоживая, он заявил, что убежден в завершении обоих конфликтов до конца года.

Я даже не надеюсь, а уверен, что эти конфликты будут прекращены - резюмировал лукашенко.

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