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Financial Times

лукашенко заявил, что война рф против Украины может завершиться уже в этом году

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Диктатор беларуси прогнозирует завершение войны в Украине и на Ближнем Востоке в 2026 году. Он считает российско-украинскую войну более сложной, чем противостояние США с Ираном.

лукашенко заявил, что война рф против Украины может завершиться уже в этом году

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко выразил уверенность, что война россии против Украины, а также конфликт между Израилем и Ираном могут завершиться уже в 2026 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос о перспективах достижения мира, лукашенко заявил, что нынешние войны являются следствием действий людей, а не внешних обстоятельств.

Как никогда ранее мы имеем возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких людей. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт россии и Украины можно в этом году завершить

- сказал лукашенко.

Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, он заявил, что не видит альтернативы завершению боевых действий.

Там нет других вариантов, кроме как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время

- отметил он.

По мнению лукашенко, ключевая роль в завершении конфликта между Израилем и Ираном принадлежит Соединенным Штатам.

Я знаю позицию президента Соединенных Штатов Америки, от которого многое зависит в прекращении этой войны. Он нацелен на то, чтобы эту войну прекратить

- заявил белорусский политик.

В то же время он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины сложнее, чем конфликт на Ближнем Востоке.

В этом отличие этого конфликта от войны в Украине. Здесь более сложный конфликт, чем там, в Иране

 - добавил лукашенко.

Подытоживая, он заявил, что убежден в завершении обоих конфликтов до конца года.

Я даже не надеюсь, а уверен, что эти конфликты будут прекращены

- резюмировал лукашенко.

Лукашенко — армянам: нужно быть очень аккуратными, чтобы не повторить то, что произошло в Украине01.06.2026, 07:31 • 24807 просмотров

Андрей Тимощенков

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