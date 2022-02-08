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Лукашенко хочет заочно наказывать "беглых" за границу

Лукашенко хочет заочно наказывать "беглых" за границу

Киев • УНН

 • 19273 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Белорусский правитель Александр Лукашенко предложил изменить уголовный процесс Беларуси и ввести "заочное" производство по уголовным делам по "беглым" за границу. Его слова цитирует белорусское государственное агентство БелТА, пишет УНН.

Цитата:

"Тех, кто совершил или совершает особо опасные преступления, предусмотренные национальным законодательством", - сказал Лукашенко.

"Не думаю, что нововведение коснется какого-то значительного количества наших граждан. Видимо, это единицы из числа так называемых беглых. Они, к сожалению, есть. Будет над чем подумать тем, кто намерен навредить стране, людям, экономике, а потом "спрятаться" за границей", - добавил он.

Дополнение

За действия против диссидентов за границей лишь на днях расширили "белорусские" санкции США, призвав "режим Лукашенко прекратить репрессии против представителей гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов" в частности.

Санкции Запад начал вводить после выборов президента Беларуси, прошедших 9 августа 2020 года. ЦИК страны тогда заявил, что победу на выборах одержал Лукашенко с поддержкой более чем 80% избирателей. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, по данным Центризбиркома страны, набрала 10% голосов, однако оппозиция признала итоги выборов сфальсифицированными. В итоге в стране начались протесты, которые сопровождались столкновениями с полицией и задержаниями.

Протестующих поддержали страны Запада, также как и Украина, которые не признали итоги выборов и потребовали проведения нового голосования. Лукашенко называл выборы легитимными, Россия признала их итоги.

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