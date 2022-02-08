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Лукашенко хоче заочно карати "втікачів" за кордон

Лукашенко хоче заочно карати "втікачів" за кордон

Київ • УНН

 • 19276 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Білоруський правитель Олександр Лукашенко запропонував змінити кримінальний процес Білорусі і запровадити "заочне" провадження у кримінальних справах щодо "втікачів" за кордон. Його слова цитує білоруське державне агентство БелТА, пише УНН.

Цитата:

"Тих, хто вчинив чи вчиняє особливо небезпечні злочини, передбачені національним законодавством", – сказав Лукашенко.

"Не думаю, що нововведення зачепить якусь значну кількість наших громадян. Мабуть, це одиниці з числа так званих втікачів. Вони, на жаль, є. Буде над чим подумати тим, хто має намір зашкодити країні, людям, економіці, а потім "сховатися" за кордоном", - додав він.

Доповнення

За дії проти дисидентів за кордоном лише днями розширили "білоруські" санкції США, закликавши "режим Лукашенка припинити репресії проти представників громадянського суспільства, незалежних ЗМІ, політичної опозиції, спортсменів, студентів, юристів та інших білорусів" зокрема.

Санкції Захід почав вводити після виборів президента Білорусі, що пройшли 9 серпня 2020 року. ЦВК країни тоді заявила, що перемогу на виборах здобув Лукашенко з підтримкою більше ніж 80% виборців. Опозиційний кандидат Світлана Тіхановська, за даними Центрвиборчкому країни, набрала 10% голосів, проте опозиція визнала підсумки виборів сфальсифікованими. В результаті в країні почалися протести, які супроводжувалися зіткненнями з поліцією і затриманнями.

Протестувальників підтримали країни Заходу, також як і Україна, які не визнали підсумки виборів і зажадали проведення нового голосування. Лукашенко називав вибори легітимними, Росія визнала їхні підсумки.

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