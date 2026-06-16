Лукашенко извинился перед Зеленским и признал уязвимость Беларуси перед ВСУ
Киев • УНН
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко извинился перед Зеленским за резкие слова и заявил, что не хочет войны. Он признал уязвимость Беларуси перед возможными ударами Украины.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью Al Arabiya English заявил, что не стоит ждать военных действий со стороны его страны, и извинился перед Президентом Украины Владимиром Зеленским за резкие слова. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Лукашенко, возможно, он "где-то и переборщил, но это был ответ на его безосновательные заявления".
"Да, у нас 500 целей, да, мы знаем, где Лукашенко находится. Мы завтра нанесем удар ракетами, беспилотниками". Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал. Я понимал: человек находится под таким давлением, молодой человек, неопытный, он не военный. Возможно, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить
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В то же время он отметил, что Зеленский "должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают".
Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Возможно, и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет. Возможно, мне и не надо было так резко говорить об этом
При этом он признал, что "Беларусь у украинских военных как на ладони".
"Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию, мы будем очень уязвимыми. Мы это понимаем, поэтому не хотим воевать", - резюмировал Лукашенко.
Контекст
В мае командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди намекнул на наличие плана нанесения ударов по Беларуси, если страна все же решится вступить в войну против Украины - на карандаше первые 500 целей.
Впоследствии Лукашенко прокомментировал заявление "Мадьяра" и заявил, что у Минска также есть собственные цели. Он, в частности, отметил, что "у нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами, совсем недалеко от Беларуси".
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