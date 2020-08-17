Лукашенко готов передать президентские полномочия, но при одном условии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления перед рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что не уйдет с президентского поста под давлением, но готов передать свои полномочия только после принятия новой конституции, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".
"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили... Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь - и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!" - заявил белорусский лидер.
Он заявил также, что является "не святым" и "жестким", и что "если бы не было жесткости, не было бы страны".
"Я не вечный. Но если вы загубите первого президента - вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать", - сказал Лукашенко.
Как сообщал УНН, Лукашенко заявил также, что не будет проводить повторные президентские выборы.