Лукашенко готовий передати президентські повноваження, але за однієї умови
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу перед робітниками Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ) заявив, що не піде з президентської посади під тиском, але готовий передати свої повноваження тільки після прийняття нової конституції, передає УНН із посиланням на "БЕЛТА".
"Конституція нова потрібна. Два варіанти мені запропонували... Я їх відкинув, тому що вони мало відрізняються від цієї. Йде робота над третім варіантом. Приходьте, сідайте - і працюємо над конституцією. Виносимо на референдум, приймаємо конституцію, і я вам свої повноваження по конституції передам. Але не під тиском і не через вулицю", - заявив білоруський лідер.
Він заявив також, що є "не святим" і "жорстким", і що "якби не було жорсткості, не було б країни".
"Я не вічний, але якщо ви загубите першого президента - ви будете губити, як в сусідніх країнах, всіх інших. Білоруси не повинні цього робити", - сказав Лукашенко.
Як повідомляв УНН, Лукашенко заявив також, що не буде проводити повторні президентські вибори.