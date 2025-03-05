лукашенко готов организовать переговоры Зеленского, Трампа и путина
Киев • УНН
Лукашенко заявил о готовности провести переговоры по завершению войны с Зеленским, Трампом и путиным в минске.
Беларусский правитель александр лукашенко заявил, что минск готов организовать переговоры по завершению войны в Украине между Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом, а также российским диктатором владимиром путиным. Об этом лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, передает УНН.
Детали
"Не надо Зеленского сейчас "наклонять", какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите - приезжайте. Вот, рядом - 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот тут сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Если вы хотите договориться", - сказал лукашенко.
Он добавил, что считает Трампа "более самостоятельным президентом, чем его предшественник Джо Байден".
"Он, даже если неправильно, но примет решение. Байден сам решение не принимал. (...) Создавалась огромная армия, которая подталкивала Джо Байдена в определенном направлении", - отметил лукашенко.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил важное письмо от Президента Украины Владимира Зеленского, в котором, в частности, указывается, что Украина готова сесть за стол переговоров и подписать соглашение о полезных ископаемых.