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лукашенко готовий організувати перемовини Зеленського, Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 24351 перегляди

лукашенко заявив про готовність провести переговори щодо завершення війни з Зеленським, Трампом та путіним в Мінську.

лукашенко готовий організувати перемовини Зеленського, Трампа та путіна

Білоруський правитель олександр лукашенко заявив, що мінськ готовий організувати переговори щодо завершення війни в Україні між Президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом, а також російським диктатором володимиром путіним. Про це лукашенко заявив в інтерв’ю американському блогеру Маріо Науфалу, передає УНН.

Деталі

"Не треба Зеленського зараз "нахиляти", який би він не був. Треба переконати, домовитися і з Зеленським, тому що за Зеленським стоїть велика частина українського суспільства. Тому треба домовлятися. Хочете - приїжджайте. Ось, поруч - 200 кілометрів від білоруського кордону до Києва. Пів години літаком. Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без шуму, без криків домовимося. Тому передайте Трампу: я його чекаю тут разом із путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно домовимося. Якщо ви хочете домовитися", - сказав лукашенко.

Він додав, що вважає Трампа "більш самостійним президентом, ніж його попередник Джо Байден".

"Він, навіть якщо неправильно, але ухвалить рішення. Байден сам рішення не ухвалював. (...) Створювалася величезна армія, яка Джо Байдена підштовхувала в певному напрямку", - зазначив лукашенко.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав важливого листа від Президента України Володимира Зеленського, у якому, зокрема, вказується, що Україна готова сісти за стіл переговорів та підписати угоду про корисні копалини.

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