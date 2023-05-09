Луганская область: войска рф с воздуха атаковали Невское и Белогоровку - ОВА

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"Даже когда россияне прекращают наступления, они не экономят снаряды, нанося массированные удары по селам и позициям украинских военных. Вчера противник бил из авиации по Невскому и Белогоровке. В сторону Белогоровки вновь попытался продвинуться, ища слабые места в нашей обороне", - говорится в сообщении.

Детали

Глава ОВА отметил, что на участке фронта в Луганской области отмечают больше артиллерийских обстрелов, чем на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки, 8 мая, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 195 620 человек, 3734 танков и сотен единиц военной техники.