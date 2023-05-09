Луганщина: війська рф з повітря атакували Невське і Білогорівку - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Війська рф у Луганській області учора, 8 травня, атакували з повітря Невське і Білогорівку, намагалися просунутися в бік Білогорівки, інформує УНН з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Артема Лисогора в Telegram.
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"Навіть коли росіяни припиняють наступи, вони не економлять снаряди, завдаючи масованих ударів по селах та позиціях українських військових. Вчора противник бив з авіації по Невському та Білогорівці. В бік Білогорівки знов спробував просунутися, шукаючи слабкі місця у нашій обороні", - йдеться в повідомленні.
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Голова ОВА зазначає, що на ділянці фронту на Луганщині зазвичай фіксують більше артилерійських обстрілів, аніж на Бахмутському напрямку. І що минулої доби, 8 травня, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка.
Нагадаємо
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 195 620 осіб, 3734 танків та сотень одиниць військової техніки.