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Луганщина: війська рф з повітря атакували Невське і Білогорівку - ОВА

Київ • УНН

 • 774845 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Війська рф у Луганській області учора, 8 травня, атакували з повітря Невське і Білогорівку, намагалися просунутися в бік Білогорівки, інформує УНН з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Артема Лисогора в Telegram.

Цитата

"Навіть коли росіяни припиняють наступи, вони не економлять снаряди, завдаючи масованих ударів по селах та позиціях українських військових. Вчора противник бив з авіації по Невському та Білогорівці. В бік Білогорівки знов спробував просунутися, шукаючи слабкі місця у нашій обороні", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Голова ОВА зазначає, що на ділянці фронту на Луганщині зазвичай фіксують більше артилерійських обстрілів, аніж на Бахмутському напрямку. І що минулої доби, 8 травня, артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 195 620 осіб, 3734 танків та сотень одиниць військової техніки.

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