Луганщина: в Северодонецке оккупанты погашают денежную задолженность по зарплатам продуктами

Детали

В Северодонецке нет средств. В городе невозможно трудоустроиться, поэтому деньги есть в основном у пенсионеров и торговцев.

Как отмечает Лысогор, работа есть в бюджетной сфере, но денег на ее оплату не хватает уже несколько месяцев. Оккупационные власти предлагают погасить задолженность гуманитарной помощью, поступающей из рф.

В то же время в городе происходят кражи из квартир, однако восстановление не происходит. Поэтому сейчас пытаются формировать бригады из местных. Но при отсутствии денег желающих немного.

Цитата

"Никакой помощи от рф за год не дождались рубежане. Если по другим населенным пунктам хотя бы ездят гастролеры-строители, которые занимаются показательными ремонтами для пропаганды и мародерством жилья, то в этот город они так и не заглянули”, – добавил Лысогор.

Дополнение

Как сообщалось, на временно оккупированных территориях Луганской области российские оккупанты отбирают жилье у граждан, даже несмотря на "законодательство" так называемой “лнр”.



