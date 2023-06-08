Жодні “правила гри” не діють: на окупованій Луганщині відбирають житло у місцевих - ОВА

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 12850 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 22012 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 39082 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 35716 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 79204 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 61687 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 57682 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 118402 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182922 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 211881 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
31%
Популярнi новини

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 29780 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 27824 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 19038 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 58811 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 13708 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 39058 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 59903 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 79180 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 211874 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 262513 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 11701 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 14445 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 24580 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 29143 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 44845 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Жодні “правила гри” не діють: на окупованій Луганщині відбирають житло у місцевих - ОВА

Київ • УНН

 • 260768 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти відбирають житло в громадян, навіть попри "законодавство" так званої “лнр”, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, додавши, що у домівки заселяють невідомих осіб, передає УНН.

Жодні “правила гри” не діють: на окупованій Луганщині відбирають житло у місцевих - ОВА

Деталі

Повідомляється, що у Лисичанську окупаційну владу не спиняють уведені "законодавчі акти" так званої “лнр”. Навіть якщо господар квартири з’явився у строк, який встановила окупаційна адміністрація, підтвердив право власності на житло, це не гарантує йому абсолютно нічого, зазначив Лисогор.

Цитата

“Не рятує ані від примусового вскриття і подальшого мародерства, ані від заселення невідомими особами, яким сподобалася домівка. Ніякі “правила гри” не діють, навіть вигадані безпосередньо порушниками. Особливо в Лисичанську”, – ідеться в повідомленні Лисогора.

Зазначається, що безлад коїться і на окупованих у 2014 році територіях. З його слів, там військкомати вже не можуть забезпечити необхідний обсяг чоловіків для армії рф. Тому загарбники пішли на “рішучій” крок, розповсюдивши по місту оголошення про набір до артилерійського дивізіону. Як додає Лисогор, про таке повідомляють жителі Антрациту. Стовпи населеного пункту обклеєні подібною інформацією.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Рубіжному Луганської області окупанти примусово паспортизують стихійних торгівців.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.58
Bitcoin
$84,927.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.95
Золото
$3,239.09
Ethereum
$1,676.61