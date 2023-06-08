Жодні “правила гри” не діють: на окупованій Луганщині відбирають житло у місцевих - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти відбирають житло в громадян, навіть попри "законодавство" так званої “лнр”, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, додавши, що у домівки заселяють невідомих осіб, передає УНН.
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Повідомляється, що у Лисичанську окупаційну владу не спиняють уведені "законодавчі акти" так званої “лнр”. Навіть якщо господар квартири з’явився у строк, який встановила окупаційна адміністрація, підтвердив право власності на житло, це не гарантує йому абсолютно нічого, зазначив Лисогор.
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“Не рятує ані від примусового вскриття і подальшого мародерства, ані від заселення невідомими особами, яким сподобалася домівка. Ніякі “правила гри” не діють, навіть вигадані безпосередньо порушниками. Особливо в Лисичанську”, – ідеться в повідомленні Лисогора.
Зазначається, що безлад коїться і на окупованих у 2014 році територіях. З його слів, там військкомати вже не можуть забезпечити необхідний обсяг чоловіків для армії рф. Тому загарбники пішли на “рішучій” крок, розповсюдивши по місту оголошення про набір до артилерійського дивізіону. Як додає Лисогор, про таке повідомляють жителі Антрациту. Стовпи населеного пункту обклеєні подібною інформацією.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Рубіжному Луганської області окупанти примусово паспортизують стихійних торгівців.