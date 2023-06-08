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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Никакие "правила игры" не действуют: на оккупированной Луганщине отбирают жилье у местных - ОВА

Киев • УНН

 • 260768 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Луганской области российские оккупанты отбирают жилье у граждан, даже несмотря на "законодательство" так называемой “лнр”, сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, добавив, что в дома заселяют неизвестных лиц, передает УНН.

Никакие "правила игры" не действуют: на оккупированной Луганщине отбирают жилье у местных - ОВА

Детали

Сообщается, что в Лисичанске оккупационные власти не останавливают введенные "законодательные акты" так называемой “лнр”. Даже если хозяин квартиры появился в срок, который установила оккупационная администрация, подтвердил право собственности на жилье, это не гарантирует ему абсолютно ничего, отметил Лысогор.

Цитата

“Не спасает ни от принудительного вскрытия и последующего мародерства, ни от заселения неизвестными лицами, которым приглянулся дом. Никакие “правила игры” не действуют, даже придуманные непосредственно нарушителями. Особенно в Лисичанске”, – говорится в сообщении Лысогора.

Отмечается, что беспорядок творится и на оккупированных в 2014 году территориях. По его словам, там военкоматы уже не могут обеспечить необходимый объем мужчин для армии рф. Поэтому захватчики пошли на “решительный” шаг, распространив по городу объявление о наборе в артиллерийский дивизион. Как добавляет Лысогор, о таком сообщают жители Антрацита. Столбы населенного пункта обклеены подобной информацией.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Рубежном Луганской области оккупанты принудительно паспортизируют стихийных торговцев.

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