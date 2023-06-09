Луганщина: у Сєвєродонецьку окупанти погашають грошову заборгованість по зарплатах харчами
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У тимчасово окупованому місті Сєвєродонецьк, що в Луганській області, окупанти погашають заборгованості по зарплатах громадян видачею харчів. Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, додавши, що в інших містах відбуваються крадіжки з квартир, передає УНН.
Деталі
Так, у Сєвєродонецьку немає коштів. В місті неможливо працевлаштуватися, тому гроші є здебільшого в пенсіонерів та торговців.
Як зазначає Лисогор, робота є в бюджетній сфері, але грошей на її оплату бракує вже декілька місяців. Окупаційна влада пропонує погасити заборгованість гуманітарною допомогою, яка надходить із рф.
Водночас у місті відбуваються крадіжки з квартир, проте відбудова не відбувається. Тому зараз намагаються формувати бригади із місцевих. Але за відсутності грошей охочих небагато.
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"Ніякої допомоги від рф за рік не дочекалися рубіжани. Якщо по інших населених пунктах хоча б їздять гастролери-будівники, які займаються показовими ремонтами для пропаганди і мародерством житла, то до цього міста вони так і не завітали”, – додав Лисогор.
Доповнення
Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти відбирають житло в громадян, навіть попри "законодавство" так званої “лнр”.