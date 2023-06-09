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Луганщина: у Сєвєродонецьку окупанти погашають грошову заборгованість по зарплатах харчами

Київ • УНН

 • 196530 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. У тимчасово окупованому місті Сєвєродонецьк, що в Луганській області, окупанти погашають заборгованості по зарплатах громадян видачею харчів. Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram голова Луганської ОВА Артем Лисогор, додавши, що в інших містах відбуваються крадіжки з квартир, передає УНН.

Луганщина: у Сєвєродонецьку окупанти погашають грошову заборгованість по зарплатах харчами

Деталі

Так, у Сєвєродонецьку немає коштів. В місті неможливо працевлаштуватися, тому гроші є здебільшого в пенсіонерів та торговців.

Як зазначає Лисогор, робота є в бюджетній сфері, але грошей на її оплату бракує вже декілька місяців. Окупаційна влада пропонує погасити заборгованість гуманітарною допомогою, яка надходить із рф.

Водночас у місті відбуваються крадіжки з квартир, проте відбудова не відбувається. Тому зараз намагаються формувати бригади із місцевих. Але за відсутності грошей охочих небагато.

Цитата

"Ніякої допомоги від рф за рік не дочекалися рубіжани. Якщо по інших населених пунктах хоча б їздять гастролери-будівники, які займаються показовими ремонтами для пропаганди і мародерством житла, то до цього міста вони так і не завітали”, – додав Лисогор.

Доповнення

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські окупанти відбирають житло в громадян, навіть попри "законодавство" так званої “лнр”.

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