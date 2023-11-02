Луганщина: оккупанты заставляют детей плести маскировочные сетки для военных рф, города остаются без воды и света - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Кадиевке Луганской области школьников вместо уроков заставляют плести маскировочные сетки, города вокруг Лисичанска остаются без воды и света, противник активизировал наступления у Стельмаховки. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
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"Враг снова поочередно атакует по разным участкам фронта Луганщины, зондируя нашу оборону. Вчера – возле Стельмаховки. Эти наступления отбиты. Несмотря на безумное артиллерийское давление со стороны россиян на деоккупированные села, туда удалось добраться и привезти жителям Макеевки, Грековки и Новолюбовки свежий хлеб", — отметил Лысогор.
Детали
В течение суток захватчики открывали огонь по Невскому и населенным пунктам вокруг, а также по Белогоровке. Авиационные удары нанесены по Серебрянскому лесничеству.
В некоторых районах так называемой "лнр" дети не посещают учебные заведения, как вот вблизи линии фронта, где-то занятия проходят по расписанию.
"В Кадиевке тоже вроде бы по графику. Впрочем, есть небольшое "но". Во время уроков школьники не получают новых знаний – их заставляют плести маскировочные сетки для нужд российских военных. Учителя говорят, что это – в первую очередь. Образование позже", - отметил он.
Пропаганда россиян в последние недели нацелена на восстановление в так называемой "лнр" централизованного отопления. Это сезонное явление – летом обещали свет и воду. В прошлом году тоже.
Отмечается, что жители Приволья и Новодружеска и городов вблизи Лисичанска – не дождались ничего. Оккупационные власти говорили, что заживет эти населенные пункты после псевдореферендума в 2022-м, затем по итогам так называемых "первых выборов". Также в городах нет лекарств и не работают аптечные пункты.
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