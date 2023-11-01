У Луганській області окупанти мобілізують студентів — "АТЕШ"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Алчевську та Ровеньках Луганської області окупанти мобілізують студентів. Про це повідомляють партизани руху "АТЕШ", передає УНН.
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“Агенти „АТЕШ“ з-поміж співробітників військкоматів в Алчевську та Ровеньках повідомили про те, що надійшов наказ про призов молоді на строкову військову службу, особливо тих, хто вже здобув освіту в коледжах і технікумах”, — повідомили партизани.
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Згідно з даними “АТЕШ”, російська окупаційна влада не дає здобути вищу освіту молоді без проходження служби в армії рф.
Багато студентів на окупованих територіях навіть не намагаються забирати свої дипломи з ВНЗ, оскільки, щоб отримати документи з навчальних закладів, їм необхідно спочатку з'явитися у військкоматі.
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Схожі тенденції, за даними “АТЕШ”, прослідковуються і на інших територіях України, де наразі панують окупанти.