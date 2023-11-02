Луганщина: окупанти змушують дітей плести маскувальні сітки для військових рф, міста залишаються без води та світла - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Кадіївці на Луганщині школярів замість уроків змушують плести маскувальні сітки, міста навколо Лисичанська залишаються без води та світла, противник активізував наступи біля Стельмахівки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"Ворог знову почергово атакує по різних ділянках фронту Луганщини, зондуючи нашу оборону. Вчора – біля Стельмахівки. Ці наступи відбито. Попри шалений артилерійський тиск з боку росіян на деокуповані села, туди вдалося дістатися і привезти мешканцям Макіївки, Греківки і Новолюбівки свіжий хліб", — зауважив Лисогор.
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Протягом доби загарбники відкривали вогонь по Невському і населених пунктах навколо, а також по Білогорівці. Авіаційні удари завдані по Серебрянському лісництву.
В деяких районах так званої "лнр" діти не відвідують навчальні заклади, як от поблизу лінії фронту, десь заняття відбуваються за розкладом.
"У Кадіївці теж ніби за графіком. Втім, є невеличке "але". Під час уроків школярі не отримують нових знань – їх змушують плести маскувальні сітки для потреб російських військових. Вчителі кажуть, що це – першочергово. Освіта пізніше", - зазначив він.
Пропаганда росіян останніми тижнями націлена на відновлення у так званій "лнр" централізованого опалення. Це сезонне явище – влітку обіцяли світло і воду. Минулого року теж.
Зазначається, що жителі Привілля і Новодружеська та міст поблизу Лисичанська – не дочекалися нічого. Окупаційна влада казала, що заживить ці населені пункти після псевдореферендуму у 2022-му, потім за підсумками так званих "перших виборів". Також у містах немає ліків і не працюють аптечні пункти.
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