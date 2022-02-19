Lufthansa приостанавливает рейсы в Киев и из Киева до 28 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Авиакомпания Lufthansa приостанавливает рейсы в Киев и из Киева. Это касается всех рейсов с понедельника, 21 февраля, до 28 февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте авиакомпании, передает УНН.
Детали
Как сообщили в компании, Lufthansa постоянно следит за ситуацией и примет решение о дальнейших рейсах позже.
"Если ваш рейс отменен, обратитесь в сервисный центр Lufthansa или ваше туристическое агентство, чтобы обсудить ваши дальнейшие планы путешествия", - говорится в сообщении.
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Добавим
С 12 февраля активизировались сообщения от западных стран с предупреждениями для граждан выехать из Украины. Это происходит на фоне усиления беспокойства, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может состояться "в любое время".
Кроме того, ряд авиакомпаний ранее принял решение прекратить полеты в Украину.
Ранее стало известно, что правительство Австралии временно приостановило работу своего посольства и эвакуирует персонал на фоне предупреждений о том, что вторжение России в Украину все более неизбежно. Посольство перенесли во Львов.
Также Канада временно переносит свое посольство из Киева во Львов из-за угроз российской агрессии.