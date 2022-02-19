Lufthansa призупиняє рейси до Києва та з Києва до 28 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Авіакомпанія Lufthansa призупиняє рейси до Києва та з Києва. Це стосується всіх рейсів із понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії, передає УНН.
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Як повідомили у компанії, Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше.
"Якщо ваш рейс скасовано, зверніться до сервісного центру Lufthansa або вашого туристичного агентства, щоб обговорити ваші подальші плани подорожі", - йдеться у повідомленні.
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Додамо
З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
Крім того, низка авіакомпаній раніше прийняла рішення припинити польоти в Україну.
Раніше стало відомо, що уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства і евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова.
Також Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через погрози російської агресії.