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Lufthansa призупиняє рейси до Києва та з Києва до 28 лютого

Lufthansa призупиняє рейси до Києва та з Києва до 28 лютого

Київ • УНН

 • 26392 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Авіакомпанія Lufthansa призупиняє рейси до Києва та з Києва. Це стосується всіх рейсів із понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року. Про це повідомляється на сайті авіакомпанії, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у компанії, Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше.

"Якщо ваш рейс скасовано, зверніться до сервісного центру Lufthansa або вашого туристичного агентства, щоб обговорити ваші подальші плани подорожі", - йдеться у повідомленні.

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Додамо

З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

Крім того, низка авіакомпаній раніше прийняла рішення припинити польоти в Україну.

Раніше стало відомо, що уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства і евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова.

Також Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через погрози російської агресії.

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