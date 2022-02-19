НАТО тимчасово закриває своє представництво у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. НАТО тимчасово закриває свій офіс в Києві і евакуює своїх співробітників в Брюссель і Львів, що приблизно за 70 кілометрів від кордону з Польщею. Про це повідомили норвезькій газеті Verdens Gang у прес-службі Альянсу, пише УНН.
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“НАТО і її держави-члени дуже уважно стежать і оцінюють ситуацію і вживають всіх необхідних запобіжних заходів. Безпека наших співробітників є високим пріоритетом, тому співробітники тепер переїхали до Львова і в Брюссель. Таким чином, офіси НАТО в Україні все ще функціонують", - написав прессекретар НАТО в електронному листі виданню.
Додамо
З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".
Крім того, низка авіакомпаній раніше прийняла рішення припинити польоти в Україну.
Раніше стало відомо, що уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства і евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова.
Також Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через погрози російської агресії.