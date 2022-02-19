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НАТО тимчасово закриває своє представництво у Києві

НАТО тимчасово закриває своє представництво у Києві

Київ • УНН

 • 24298 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. НАТО тимчасово закриває свій офіс в Києві і евакуює своїх співробітників в Брюссель і Львів, що приблизно за 70 кілометрів від кордону з Польщею. Про це повідомили норвезькій газеті Verdens Gang у прес-службі Альянсу, пише УНН.

Цитата

“НАТО і її держави-члени дуже уважно стежать і оцінюють ситуацію і вживають всіх необхідних запобіжних заходів. Безпека наших співробітників є високим пріоритетом, тому співробітники тепер переїхали до Львова і в Брюссель. Таким чином, офіси НАТО в Україні все ще функціонують", - написав прессекретар НАТО в електронному листі виданню.

Додамо

З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може відбутися "в будь-який час".

Крім того, низка авіакомпаній раніше прийняла рішення припинити польоти в Україну.

Раніше стало відомо, що уряд Австралії тимчасово призупинив роботу свого посольства і евакуює персонал на тлі попереджень про те, що вторгнення Росії в Україну все більш неминуче. Посольство перенесли до Львова.

Також Канада тимчасово переносить своє посольство з Києва до Львова через погрози російської агресії.

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