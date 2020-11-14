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Лев оценил шансы Германии на победу в Лиге наций перед игрой с Украиной

Лев оценил шансы Германии на победу в Лиге наций перед игрой с Украиной

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал предматчевую пресс-конференцию накануне баталии очередного тура Лиги наций с Украиной. Слова специалиста цитирует сайт УЕФА, передает УНН.

Лев назвал трех игроков, которые выйдут сегодня в стартовой игре против “желто-синих” и оценил шансы своих подопечных на общий триумф в турнире.

“Можете считать, что Лерой Сане, Серж Гнабри и Тимо Вернер сыграют с первых минут. Они обеспечивают нам невероятную скорость с мячом и без него. Но, конечно, нам все еще нужно поработать над их передвижениями и сделать так, чтобы они мыслили одинаково. Однако, если нам удастся эффективно распорядиться их скоростью, они могут быть очень опасны. Конечно, выиграть Лигу наций реально, но сейчас для меня и для команды есть только одна цель — победить в субботу”, — признался коуч.

Как сообщал УНН, Лев заявил, что игра с Украиной будет носить решающий характер для “бундестим”.

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