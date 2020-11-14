Льов оцінив шанси Німеччини на перемогу в Лізі націй перед грою з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов дав передматчеву пресконференцію напередодні баталії чергового туру Ліги націй із Україною. Слова фахівця цитує сайт УЄФА, передає УНН.
Льов назвав трьох гравців, які вийдуть сьогодні у стартовій грі проти “жовто-блакитних” та оцінив шанси власних підопічних на загальний тріумф в турнірі.
“Можете вважати, що Лерой Сане, Серж Гнабрі і Тімо Вернер зіграють з перших хвилин. Вони забезпечують нам неймовірну швидкість з м’ячем і без нього. Але, звичайно, нам все ще треба попрацювати над їх пересуваннями і зробити так, щоб вони мислили однаково. Однак якщо нам вдасться ефективно розпорядитися їх швидкістю, вони можуть бути дуже небезпечні.
Звичайно, виграти Лігу націй реально, але зараз для мене і для команди є тільки одна мета — перемогти в суботу”, — зізнався коуч.
Як повідомляв УНН, Льов заявив, що гра з Україною носитиме вирішальний характер для “бундестім”.