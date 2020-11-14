Льов оцінив шанси Німеччини на перемогу в Лізі націй перед грою з Україною

Льов назвав трьох гравців, які вийдуть сьогодні у стартовій грі проти “жовто-блакитних” та оцінив шанси власних підопічних на загальний тріумф в турнірі.

“Можете вважати, що Лерой Сане, Серж Гнабрі і Тімо Вернер зіграють з перших хвилин. Вони забезпечують нам неймовірну швидкість з м’ячем і без нього. Але, звичайно, нам все ще треба попрацювати над їх пересуваннями і зробити так, щоб вони мислили однаково. Однак якщо нам вдасться ефективно розпорядитися їх швидкістю, вони можуть бути дуже небезпечні.

Звичайно, виграти Лігу націй реально, але зараз для мене і для команди є тільки одна мета — перемогти в суботу”, — зізнався коуч.

Як повідомляв УНН, Льов заявив, що гра з Україною носитиме вирішальний характер для “бундестім”.