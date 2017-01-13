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"Лото-Забава" разыграет последний акционный автомобиль в воскресенье

"Лото-Забава" разыграет последний акционный автомобиль в воскресенье

Киев • УНН

 • 7149 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Игроков лотереи "Лото-Забава" 15 января ожидает последний розыгрыш акции "Пять авто от твоего лото". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

В рамках акции, которая длится с 18 декабря 2016 года, разыграны уже четыре автомобиля. Победителями стали жители Никополя (Днепропетровская область), Белая Церковь (Киевская область) и столицы. Стоит заметить, что сразу два жителя г. Белая Церковь выиграли новые кроссоверы.

Оператор государственных лотерей также напомнил условия для участия в последнем акционном розыгрыше.

"Необходимо купить 5 или более билетов лотереи "Лото-Забава" одной покупкой и отправить с помощью SMS на короткий номер 330 дополнительные игровые комбинации, напечатанные на билетах. Помните, каждая комбинация должна быть отослана ​​отдельным SMS-сообщением! База акционных игровых комбинаций, зарегистрированных на тираж, создается отдельно для каждого акционного тиража", - отметили в "М.С.Л.".

Напомним, в 2016 году благодаря лотерее "Лото-Забава" в Украине появились 20 новых миллионеров.

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