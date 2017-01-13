“Лото-Забава” розіграє останній акційний автомобіль у неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Гравців лотереї “Лото-Забава” 15 січня очікує останній розіграш акції “П’ять авто від твого лото”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
У рамках акції, яка триває з 18 грудня 2016 року, розіграно вже чотири автомобілі. Переможцями стали жителі м.Нікополя (Дніпропетровська область), м.Білої церкви (Київська область) та столиці. Варто зауважити, що одразу два жителі м.Біла Церква виграли нові кросовери.
Оператор державних лотерей також нагадав умови для участі в останньому акційному розіграші.
“Необхідно купити 5 або більше білетів лотереї "Лото-Забава" однією покупкою та надіслати за допомогою SMS на короткий номер 330 додаткові ігрові комбінації, що надруковані на білетах. Пам’ятайте, кожна комбінація має бути надіслана окремим SMS-повідомленням! База акційних ігрових комбінацій, зареєстрованих на тираж, створюється окремо для кожного акційного тиражу”, - зазначили в “М.С.Л.”.
Нагадаємо, у 2016 році завдяки лотереї “Лото-Забава” в Україні з’явились двадцять нових мільйонерів.