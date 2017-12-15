Лотерейные выигрыши: в Сумской и Хмельницкой областях проданы счастливы билеты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В воскресенье, 10 декабря, стало известно о победителе очередного розыгрыша "Большой игры" лотереи "Лото-Забава". Выигрышный лотерейный билет на 200 тыс. грн был куплен в Конотопе Сумской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу оператора государственных лотерей "М.С.Л."
Счастливый билет № 0153754 был приобретен на фирменном столе "М.С.Л.", расположенном в ЦУМе на улице Братьев Лузанов, 50-А.
13 декабря 200 тыс. грн сорвал игрок из Хмельницкого в лотерее "ТИП". Свой счастливый билет № 4462 он приобрел на фирменном столе "М.С.Л." в ТЦ "Сильпо" по адресу: Староконстантиновское шоссе, 6.
В это воскресенье, 17 декабря, лотерея "Лото-Забава" будет разыгрывать дополнительные 300 тыс. грн в рамках Новогодней акции. С условиями розыгрыша можно ознакомиться на сайте "М.С.Л.".
Напомним, финальным победителем предыдущей акции "Оторвись по-взрослому", приуроченной к 18-летию "Лото-Забавы", и новым участником "Клуба миллионеров" М.С.Л. "стал строитель из Ивано-Франковской области. Его историю успеха можно узнать по ссылке: http://www.unn.com.ua/uk/news/1703817-noviy-milyoner-loto-zabava-rozpoviv-sekret-uspikhu.
Лотерея "Лото-Забава" признана самой популярной среди населения Украины и официальным рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров. Счетчик миллионеров "Лото-Забава" насчитывает уже 277 украинцев, которые выиграли от миллиона гривен и больше за все время существования этой лотереи, среди которых 18 - за этот год.