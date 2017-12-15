Лотерейні виграші: на Сумщині та Хмельниччині продано щасливі білети

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У неділю, 10 грудня, стало відомо про переможця чергового розіграшу "Великої гри" лотереї "Лото-Забава". Виграшний лотерейний білет на 200 тис. грн був куплений у Конотопі Сумської області, передає УНН з посиланням на прес-службу оператора державних лотерей "М.С.Л."

Щасливий білет № 0153754 було придбано на фірмовому столі “М.С.Л.”, що розташований у ЦУМі на вулиці Братів Лузанів, 50-А.

13 грудня 200 тис. грн зірвав гравець з Хмельницька в лотереї “ТІП”. Свій щасливий білет № 4462 він придбав на фірмовому столі “М.С.Л.” у ТЦ “Сільпо” за адресою: Старокостянтинівське шосе, 6.

Цієї неділі, 17 грудня, лотерея “Лото-Забава” розігруватиме додаткові 300 тис. грн в рамках Новорічної акції. З умовами розіграшу можна ознайомитися на сайті “М.С.Л.”

Нагадаємо, фінальним переможцем попередньої акції “Відірвись по-дорослому”, приуроченої до 18-річчя “Лото-Забави”, І новим учасником “Клубу мільйонерів “М.С.Л.” став будівельник з Івано-Франківщини. Його історію успіху можна дізнатися за посиланням: http://www.unn.com.ua/uk/news/1703817-noviy-milyoner-loto-zabava-rozpoviv-sekret-uspikhu.

Лотерея “Лото-Забава” визнана найпопулярнішою серед населення України та офіційним рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів. Лічильник мільйонерів “Лото-Забава” нараховує вже 277 українців, які виграли від мільйона гривень та більше за весь час існування цієї лотереї, серед яких 18 — за цей рік.

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