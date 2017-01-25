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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лотереям отменили тройное налогообложение, но ставки налога хотят резко повысить - СМИ

Лотереям отменили тройное налогообложение, но ставки налога хотят резко повысить - СМИ

Киев • УНН

 • 7761 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Нардепы отменили тройное налогообложение, однако ставки налога хотят резко повысить, что в свою очередь не даст развиваться лотерейному бизнесу, передает УНН со ссылкой на программу "Игра интересов".

Прошлый год для украинской лотереи был худшим за последние десятилетия - экономический кризис, увеличение антилотерейних санкций, волокита с новым профильным законом - все это критически отражалось по рынку.

Тройное налогообложение давило на лотереи, поэтому от них в бюджет в прошлом году поступило в пять раз меньше налогов, чем в 2014 году. Однако, накануне праздников власть наконец изменила налоговый климат.

"Была принята такая норма, что облагаться будет не весь доход операторов лотерей. И не вся выручка, в том числе призовой фонд, а будет облагаться налогом так называемый валовый игровой доход. Доход минус призовой фонд и этот доход будет облагаться налогом по ставке, которая ежегодно будет расти. В 2017 году эта ставка будет 18%, а через пять лет эта ставка составит уже 30% от валового игрового дохода ", - рассказала эксперт в сфере лотерейного бизнеса Зоряна Топорецкая.

Лотерейные операторы благодарны нардепам за то, что наконец-то "распутали налоговый клубок", в то же время рынок высказался против резкого повышения ставки налогообложения.

"Увеличение каких - либо отчислений, это опять же давление на бизнес. Это естественно меньше средств для того, чтобы их реинвестировать в развитие бизнеса. На данный момент категории "лотереи" в Украине практически не существует. Нам нужно ее восстанавливать и создавать. А для того, чтобы ее создавать, в нее нужно инвестировать, а чтобы инвестировать   соответственно нужен свободный капитал ", - директор по маркетингу оператора государственных лотерей" М.С.Л. "П.Вайсера.

На Западе правительство контролирует ситуацию на лотерейном рынке, предоставляя возможность операторам лотерей иметь достаточно средств для развития.

"Так налоговая система, которая существует на Западе, дает возможность оператору и в бюджет хорошо деньги собирать, но и достаточно оставлять операторам. Для того, чтобы можно было не только покрывать зарплату и фиксированные расходы компании, но и инвестировать в этот бизнес. Это и терминалы лотерейные нового поколения. Это и лотерейные терминалы самообслуживания. И технологии связанные с он-лайн ", - отметил вице-президент" М.С.Л. "Е.Власенко.

По словам П.Вайсеро, украинские лотереи сейчас переживают трудные времена, обусловленные прежде всего ошибочными политическими и экономическими решениями.

"Если у игрока, который выиграл, забирают почти 20% от его выигрыша, он не понимает почему. До тех пор, пока не будет исправлена ​​эта ошибка, которая де-факто убивает рынок лотерей, говорить о каком-то развитии невозможно. Фактически сейчас лотерейные операторы не могут нормально существовать. Есть много проблем, которые касаются и политического, и экономического давления, и нечестной борьбы, но кроме этого, государство фактически ничего не делает, чтобы удерживать эту категорию в руках ", - подчеркнул П.Вайсеро.

В свою очередь Е.Власенко отмечает, что в Европе давно отказались от такого налогообложения, так как убедились в негативных последствиях.

"В Греции во время кризиса правительство ввело налог на выигрыши, начиная с самого выигрыша, так как это сейчас в Украине. За два - три месяца рынок упал, после чего Министр финансов решил, что в следующем году нужно это отменить. В Австрии, Великобритании достаточно высокий уровень реализации лотерей на душу населения, но тем не менее, налога на выигрыши вообще нет, потому что как только он появляется такой налог, то объем рынка сразу уменьшается. Если я правильно помню, то налогообложение выигрышей в Испании начинается с 2,5 тыс евро, а до этой суммы выигрыш налогом не облагается ", - рассказал Е.Власенко.

Также нардеп П.Кишкар заметил, что при урегулировании этого рынка, государство может получать около 5 - 6 млрд.

"Когда Вам будет рассказывать кто-то из Кабмина, что нет денег, например, на обеспечение райбольницы оборудованием или завершения строительства или реконструкции стадиона, то вспомните, что есть 5-6 млрд грн. только в интернете, которые государство просто не хочет поднимать с пола ", - подчеркнул он.

Украинские Национальные Новости

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