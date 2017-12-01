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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 62290 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 41712 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 52244 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61710 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 112002 просмотра

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Лотерея "Спортпрогноз": джекпот разделили Умань и Винница

Лотерея "Спортпрогноз": джекпот разделили Умань и Винница

Киев  •  УНН

 • 15444 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Джекпот государственной лотереи "Спортпрогноз" выиграли сразу два игрока. Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.

Они точно спрогнозировали результаты 12 футбольных матчей, определенных в тираже, и разделили между собой 210 ​​тысяч гривен.

Известно, что победителями стали игроки из Винницы и Умани.

"Одна из выигрышных ставок была сделана в г.Умань в "Лото маркете" на улице Европейская, 21 и стоила победителю 240 гривен. Другую победную ставку, потратив на нее 45 гривен, сделал игрок из г.Винница в "Лото маркете", что находится по адресу: улица Киевская, 74. Таким образом, по ½ джекпота получат игроки с г.Умань и г.Винница", - рассказали в "М.С.Л.".

Напомним, "Спортпрогноз" - единственная спортивная лотерея, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотерея с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине. В текущем году уже выиграно 26 джекпотов на общую сумму более 4 млн гривен.

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