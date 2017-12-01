Лотерея "Спортпрогноз": джекпот разделили Умань и Винница

Они точно спрогнозировали результаты 12 футбольных матчей, определенных в тираже, и разделили между собой 210 ​​тысяч гривен.

Известно, что победителями стали игроки из Винницы и Умани.

"Одна из выигрышных ставок была сделана в г.Умань в "Лото маркете" на улице Европейская, 21 и стоила победителю 240 гривен. Другую победную ставку, потратив на нее 45 гривен, сделал игрок из г.Винница в "Лото маркете", что находится по адресу: улица Киевская, 74. Таким образом, по ½ джекпота получат игроки с г.Умань и г.Винница", - рассказали в "М.С.Л.".

Напомним, "Спортпрогноз" - единственная спортивная лотерея, в которой разыгрывается джекпот, и, одновременно, лотерея с наибольшей частотой срыва джекпота в Украине. В текущем году уже выиграно 26 джекпотов на общую сумму более 4 млн гривен.