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Лотерея "Спортпрогноз": джекпот розділили Умань та Вінниця

Лотерея "Спортпрогноз": джекпот розділили Умань та Вінниця

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Джекпот державної лотереї "Спортпрогноз" виграли одночасно два гравці. Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", передає УНН.

Вони влучно спрогнозували результати 12 футбольних матчів, визначених в тиражі, та розділили між собою 210 тисяч гривень.

Відомо, що переможцями стали гравці з Вінниці та Умані.

"Одна з виграшних ставок була зроблена у м.Умань у "ЛОТО маркеті" на вулиці Європейська, 21, та коштувала переможцю 240 гривень. Іншу переможну ставку, витративши на неї 45 гривень, зробив гравець з м.Вінниця у "ЛОТО маркеті", що знаходиться за адресою: вулиця Київська, 74. Таким чином, по ½ джекпоту отримають гравці з м.Умань та м.Вінниця”, — розповіли в "М.С.Л.".

Нагадаємо, "Спортпрогноз" - єдина спортивна лотерея, в якій розігрується джекпот, та, одночасно, лотерея з найбільшою частотою зриву джекпоту в Україні. У поточному році вже виграно 26 джекпотів на загальну суму більше ніж 4 млн гривень.

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