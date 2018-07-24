Лопес Обрадор хочет предложить самолет президента Мексики лидерам других государств

“Я поговорю с президентами, если это необходимо, с председателями правительств и главами государств, — цитирует политика газета El Universal, — насколько им интересен самолет президента и другие воздушные суда”. Он добавил, что если этот флот удастся продать, то не нужно будет нести расходы на его операционную деятельность и обслуживание.

Стоимость мексиканского президентского лайнера составляет, по разным оценкам, от 350 млн до 580 млн долларов. Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании обещал продать самолет в случае своей победы.

Будущий президент также сообщил, что в октябре намерен организовать всенародный опрос граждан о судьбе нового аэропорта города Мехико. На рассмотрение мексиканцев будет вынесено три варианта: продолжить его строительство, передать проект частным инвесторам или возвести две новые взлетно-посадочные полосы на авиабазе Санта-Лусия в штате Мехико.

Как сообщал УНН, министр экономики Мексики призвал США отказаться от недружественных шагов в торговле.