Лопес Обрадор хочет предложить самолет президента Мексики лидерам других государств
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, победитель президентских выборов в Мексике, собирается предложить самолет главы этого государства Boeing 787-8 Dreamliner лидерам других стран. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в Мехико, сообщает УНН со ссылкой на издание El Universal.
“Я поговорю с президентами, если это необходимо, с председателями правительств и главами государств, — цитирует политика газета El Universal, — насколько им интересен самолет президента и другие воздушные суда”. Он добавил, что если этот флот удастся продать, то не нужно будет нести расходы на его операционную деятельность и обслуживание.
Стоимость мексиканского президентского лайнера составляет, по разным оценкам, от 350 млн до 580 млн долларов. Лопес Обрадор в ходе предвыборной кампании обещал продать самолет в случае своей победы.
Будущий президент также сообщил, что в октябре намерен организовать всенародный опрос граждан о судьбе нового аэропорта города Мехико. На рассмотрение мексиканцев будет вынесено три варианта: продолжить его строительство, передать проект частным инвесторам или возвести две новые взлетно-посадочные полосы на авиабазе Санта-Лусия в штате Мехико.
Как сообщал УНН, министр экономики Мексики призвал США отказаться от недружественных шагов в торговле.