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Лопес Обрадор хоче запропонувати літак президента Мексики лідерам інших держав

Лопес Обрадор хоче запропонувати літак президента Мексики лідерам інших держав

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Андрес Мануель Лопес Обрадор, переможець президентських виборів в Мексиці, збирається запропонувати літак глави цієї держави Boeing 787-8 Dreamliner лідерам інших країн. Про це він повідомив в понеділок журналістам в Мехіко, повідомляє УНН з посиланням на видання El Universal.

“Я поговорю з президентами, якщо це необхідно, з головами урядів і главами держав, — цитує політика газета El Universal, — наскільки їм цікавий літак президента та інші повітряні судна”. Він додав, що якщо цей флот вдасться продати, то не потрібно буде нести витрати на його операційну діяльність і обслуговування.

Вартість мексиканського президентського лайнера становить, за різними оцінками, від 350 млн до 580 млн доларів. Лопес Обрадор в ході передвиборної кампанії обіцяв продати літак в разі своєї перемоги.

Майбутній президент також повідомив, що в жовтні має намір організувати всенародне опитування громадян про долю нового аеропорту міста Мехіко. На розгляд мексиканців буде винесено три варіанти: продовжити його будівництво, передати проект приватним інвесторам або звести дві нові злітно-посадкові смуги на авіабазі Санта-Лусія в штаті Мехіко.

Як повідомляв УНН, міністр економіки Мексики закликав США відмовитися від недружніх кроків в торгівлі.

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