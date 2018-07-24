Лопес Обрадор хоче запропонувати літак президента Мексики лідерам інших держав
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Андрес Мануель Лопес Обрадор, переможець президентських виборів в Мексиці, збирається запропонувати літак глави цієї держави Boeing 787-8 Dreamliner лідерам інших країн. Про це він повідомив в понеділок журналістам в Мехіко, повідомляє УНН з посиланням на видання El Universal.
“Я поговорю з президентами, якщо це необхідно, з головами урядів і главами держав, — цитує політика газета El Universal, — наскільки їм цікавий літак президента та інші повітряні судна”. Він додав, що якщо цей флот вдасться продати, то не потрібно буде нести витрати на його операційну діяльність і обслуговування.
Вартість мексиканського президентського лайнера становить, за різними оцінками, від 350 млн до 580 млн доларів. Лопес Обрадор в ході передвиборної кампанії обіцяв продати літак в разі своєї перемоги.
Майбутній президент також повідомив, що в жовтні має намір організувати всенародне опитування громадян про долю нового аеропорту міста Мехіко. На розгляд мексиканців буде винесено три варіанти: продовжити його будівництво, передати проект приватним інвесторам або звести дві нові злітно-посадкові смуги на авіабазі Санта-Лусія в штаті Мехіко.
Як повідомляв УНН, міністр економіки Мексики закликав США відмовитися від недружніх кроків в торгівлі.