Лондонский "Челси" потерпел четвертое поражение в сезоне АПЛ

Устроив голевую феерию в первую десятиминутку матча, сегодняшние соперники по лондонскому дерби так и не сумели забить в оставшееся время. “Челси” быстро вышел вперед — на 5 минуте отличился Сеск Фарегас. Однако затем в течение двух минут допустил две ошибки в обороне, “синие” поплатились за несобранность на стартовом отрезке игры. Голы за “Кристал Пэлас” забивали заа и Бентеке.

После этого “синие” полностью взяли матч под свой контроль, с огромным преимуществом переигрывая соперника, однако довести до гола множество моментов разного уровня так и не смогли. Гости грамотно и самоотверженно сыграли в защите, а под занавес матча вполне могли даже увеличить отрыв в счете.

Отметим, что для лондонцев это поражение стало лишь 4-й в сезоне АПЛ. Сейчас команда Антонио Конте продолжила лидировать в турнирной таблице (69) имея 7 очков преимущества над “Тоттенхэмом”. “Кристал Пэлас” с 31 пунктом лишь 16-й.