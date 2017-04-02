Лондонський "Челсі" зазнав четвертої поразки в сезоні АПЛ

Влаштувавши гольовий феєрію у першу десятихвилинку матчу, сьогоднішні суперники за лондонським дербі так і не зуміли забити в час, що залишився. “Челсі” швидко вийшов вперед — на 5 хвилині відзначився Сеск Фарегас. Проте потім протягом двох хвилин допустив дві помилки в обороні, “сині” поплатилися за незібраність на стартовому відрізку гри. Голи за “Кристал Пелас” забивали Заа та Бентеке.

Після цього “сині” повністю взяли матч під свій контроль, з величезною перевагою переграючи суперника, однак довести до гола безліч моментів різного рівня так і не змогли. Гості грамотно і самовіддано зіграли в захисті, а під завісу матчу цілком могли навіть збільшити відрив у рахунку.

Відзначимо, що для лондонців ця поразка стала лише 4-ю у сезоні АПЛ. Наразі команда Антоніо Конте продовжила лідирувати у турнірній таблиці (69) маючи 7 очок переваги над “Тотенхемом”. “Кристал Пелас” з 31 пунктом лише 16-й.