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Лондон ответил отказом на петицию за отмену Brexit

Киев • УНН

 • 10208 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Правительство Великобритании не намерено просить Евросоюз об отмене процедуры выхода страны из состава ЕС и продолжит работать над осуществлением Brexit. Заявление правительства, появилась во вторник вечером на сайте парламента страны, стало ответом на петицию за отмену Brexit, которую поддержали почти 5,8 млн жителей Соединенного Королевства, передает УНН.

Лондон ответил отказом на петицию за отмену Brexit

"Правительство не будет отзывать статью 50 (Лиссабонского договора о Европейском Союзе). Мы будем уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением соглашения, которое обеспечит выход нашей страны из Европейского союза, - говорится в заявлении, подготовленном Министерством по вопросам Brexit. - Правительство признает, что петиция получила существенную поддержку. В то же время, почти три четверти британцев, имеющих право голосовать, принявших участие в референдуме 2016 года, ожидая, что его результаты будут уважаться».

В заявлении подчеркивается, что консервативное правительство не будет нарушать обещаний, которые давало британскому народу. В кабинете премьер-министра Терезы Мэй считают, что отказавшись от осуществления Brexit, правительство подорвет к себе доверие жителей страны, а также нанесет сильный удар по основам британской демократии.

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Как сообщал УНН, Палата общин британского парламента высказалась в пользу проведения серии голосований по различным альтернативам проекта соглашения об условиях Brexit.

В понедельник вечером депутаты 329 голосами против 302 поддержали поправку, внесенную консерватором Оливером Летуином, которая должна предоставить им возможность на этой неделе определить то, какой вариант осуществления Brexit будет приемлем для большинства членов Палаты общин.

Напомним, СМИ узнали об уходе двух британских заместителей министров в отставку из-за Brexit.

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