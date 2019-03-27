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Лондон відповів відмовою на петицію за скасування Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Уряд Великої Британії не має наміру просити Євросоюз про скасування процедури виходу країни зі складу ЄС і продовжить працювати над здійсненням Brexit. Заява уряду, що з’явилась у вівторок ввечері на сайті парламенту країни, стала відповіддю на петицію за скасування Brexit, яку підтримали майже 5,8 млн жителів Сполученого Королівства, передає УНН.

Лондон відповів відмовою на петицію за скасування Brexit

“Уряд не відкликатиме статтю 50 (Лісабонського договору про Європейський Союз). Ми будемо поважати результати референдуму 2016 року і разом з парламентом працювати над утвердженням угоди, яка забезпечить вихід нашої країни з Європейського союзу, — йдеться в заяві, підготовленій Міністерством з питань Brexit. — Уряд визнає, що петиція отримала істотну підтримку. В той же час, майже три чверті британців, які мають право голосувати, взяли участь в референдумі 2016 року, чекаючи, що його результати будуть поважатися”.

У заяві підкреслюється, що консервативний уряд не порушуватиме обіцянок, які давало британському народові. У кабінеті прем’єр-міністра Терези Мей вважають, що відмовившись від здійснення Brexit, уряд підірве до себе довіру жителів країни, а також завдасть сильного удару по основам британської демократії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Британії заявили, що Мей втратила довіру уряду і партії

Як повідомляв УНН, Палата громад британського парламенту висловилася на користь проведення серії голосувань по різним альтернативам проекту угоди про умови Brexit.

У понеділок ввечері депутати 329 голосами проти 302 підтримали поправку, внесену консерватором Олівером Летуіном, яка повинна надати їм можливість на цьому тижні визначити те, який варіант здійснення Brexit буде прийнятний для більшості членів Палати громад.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися про вихід двох британських заступників міністрів у відставку через Brexit.

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