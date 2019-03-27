Лондон відповів відмовою на петицію за скасування Brexit

КИЇВ. 27 березня. УНН. Уряд Великої Британії не має наміру просити Євросоюз про скасування процедури виходу країни зі складу ЄС і продовжить працювати над здійсненням Brexit. Заява уряду, що з’явилась у вівторок ввечері на сайті парламенту країни, стала відповіддю на петицію за скасування Brexit, яку підтримали майже 5,8 млн жителів Сполученого Королівства, передає УНН.