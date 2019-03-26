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Британські парламентарі підтримали ідею голосування за варіанти Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Палата громад британського парламенту висловилася на користь проведення серії голосувань по різним альтернативам проекту угоди про умови Brexit. У понеділок ввечері депутати 329 голосами проти 302 підтримали поправку, внесену консерватором Олівером Летуіном, яка повинна надати їм можливість на цьому тижні визначити те, який варіант здійснення Brexit буде прийнятний для більшості членів Палати громад. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Британські парламентарі підтримали ідею голосування за варіанти Brexit

У поправці не уточнюється, які саме альтернативи будуть запропоновані депутатам, які повинні отримати право в цю середу самостійно визначити порядок денний парламенту, щоб розглянути різні пропозиції, що стосуються ситуації навколо Brexit. При цьому, як раніше повідомляли британські ЗМІ, серед варіантів може бути вибір між проведенням другого референдуму, скасуванням Brexit, виходом з ЄС без угоди і збереженням членства країни в Митному союзі ЄС і єдиному європейському ринку.

Результати голосувань, що очікуються в середу, не матимуть зобов’язуючої сили для уряду, проте посилять тиск на кабінет Терези Мей, якому вже двічі не вдалося провести через парламент проект угоди про Brexit, який був узгоджений з Брюсселем.

У понеділок ввечері депутати також відхилили поправку, внесену представницею опозиційної Лейбористської партії Маргарет Беккетт, яка закликала до того, щоб у парламентарів за тиждень до запланованого терміну виходу країни з ЄС була можливість ще раз висловитися за чи проти можливості Brexit без угоди. Поправка, внесена головою лейбористів Джеремі Корбіном і яка багато в чому повторювала поправку Летуіна, була знята з голосування самим лідером опозиції.

Нагадуємо, ЗМІ дізналися про вихід двох британських заступників міністрів у відставку через Brexit.

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