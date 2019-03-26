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Британские парламентарии поддержали идею голосования за варианты Brexit

Киев • УНН

 • 8539 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Палата общин британского парламента высказалась в пользу проведения серии голосований по различным альтернативам проекту соглашения об условиях Brexit. В понедельник вечером депутаты 329 голосами против 302 поддержали поправку, внесенную консерватором Оливером Летуином, которая должна дать им возможность на этой неделе определить то, какой вариант осуществления Brexit будет приемлем для большинства членов Палаты общин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Британские парламентарии поддержали идею голосования за варианты Brexit

В поправке не уточняется, какие именно альтернативы будут предложены депутатам, которые должны получить право в эту среду самостоятельно определить повестку дня парламента, чтобы рассмотреть различные предложения, касающиеся ситуации вокруг Brexit. При этом, как ранее сообщали британские СМИ, среди вариантов может быть выбор между проведением второго референдума, отменой Brexit, выходом из ЕС без сделки и сохранением членства страны в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке.

Результаты голосований, ожидающихся в среду, не будут иметь обязывающей силы для правительства, однако усилят давление на кабинет Терезы Мэй, которому уже дважды не удалось провести через парламент проект соглашения о Brexit, который был согласован с Брюсселем.

В понедельник вечером депутаты также отклонили поправку, внесенную представительницей оппозиционной Лейбористкой партии Маргарет Беккетт, призывавшей к тому, чтобы у парламентариев за неделю до намеченного срока выхода страны из ЕС была возможность еще раз высказаться за или против возможности Brexit без сделки. Поправка, внесенная главой лейбористов Джереми Корбином и во многом повторявшая поправку Летуина, была снята с голосования самим лидером оппозиции.

Напоминаем, СМИ узнали о выходе двух британских заместителей министров в отставку из-за Brexit.

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