ЗМІ дізналися про вихід двох британських заступників міністрів у відставку через Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Заступник міністра закордонних справ Великої Британії Алістер Берт і заступник голови МОЗ країни Стів Брайн подали заяви про відставку. Про це повідомляють джерела газети The Guardian. Таким чином вони висловили свою незгоду з політикою уряду по виходу країни з Євросоюзу, передає УНН.
Також подав у відставку міністр у справах бізнесу і промисловості Великої Британії Річард Харрінгтон, про це він написав у своєму Twitter.
“Сьогодні ввечері я написав прем’єр-міністру щоб повідомити про свою відставку”, — вказав Харрінгтон. “Підхід уряду до Brexit — це гра в рулетку з життям і засобами для існування переважної більшості людей в цій країні, які працюють або іншим чином залежать від бізнесу”, — написав політик.
Як повідомляв УНН, у Британії заявили, що Мей втратила довіру уряду і партії.