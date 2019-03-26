СМИ узнали об уходе двух британских замминистров в отставку из-за Brexit

Также подал в отставку министр по делам бизнеса и промышленности Великобритании Ричард Харрингтон, об этом он написал в своем Twitter.

“Сегодня вечером я написал премьер-министру чтобы сообщить о своей отставке”, — указал Харрингтон. “Подход правительства к Brexit — это игра в рулетку с жизнью и средствами к существованию подавляющего большинства людей в этой стране, которые работают или иным образом зависят от бизнеса”, — написал политик.

Как сообщал УНН, в Британии заявили, что Мэй потеряла доверие правительства и партии.