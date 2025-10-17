Лондон примет Международный кинофестиваль "Женщины и Мир": в жюри звездная команда
Киев • УНН
С 6 по 12 ноября 2025 года в Лондоне состоится Международный кинофестиваль "Женщины и Мир", основанный украинками. В состав жюри вошли обладатель "Оскара" Питер Страуган и другие известные деятели кино.
С 6 по 12 ноября 2025 года Лондон будет принимать Международный кинофестиваль "Женщины и Мир" (IFFWW) — уникальный культурный проект, основанный украинками, который уже завоевал международный авторитет, передает УНН.
В этом году жюри — настоящая звездная команда:
- Питер Страуган — обладатель «Оскара» и BAFTA, сценарист фильма «Конклав»;
- Дэниел Ингс («Джентльмены», «Корона»);
- Тамара Лоуренс («Молчаливые близнецы», «Время»);
- Дием Камилль («Чужой: Земля», «Колесо времени»);
- Марсия Кимптон — американская режиссер и продюсер;
- Виктория Эмсли («Аббатство Даунтон», «12 обезьян»);
- Ксения Бугримова (Холостяк, Список Желаний, Киев Днем и Ночью, Зерно) — соосновательница фестиваля;
- Элизабет Макинтайр — куратор документального кино.
Тема года — "Стратегии мира: женщины как агенты безопасности".
В программе:
- премьеры украинских и международных фильмов;
- панельные дискуссии и мастер-классы;
- вручение премии Woman of World Impact Award.
Фестиваль поддерживают:
— Посольство Украины в Великобритании;
— Посольство Чешской Республики в Великобритании;
— Посольство Эстонии в Великобритании;
— Гёте-институт;
— London Film;
— Мэрия Лондона.
Prime Time Network — и другие ведущие культурные институции и нетворки.
WWIFF - это о глубине и силе, о красных губах среди блица, о стойкости тогда, когда мир рушится. Мы гордимся, что именно украинки делают фестиваль, который уже 2 год стал мостом между Украиной, Британией и миром