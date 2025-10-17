Лондон прийме Міжнародний кінофестиваль "Жінки та Світ": в журі зіркова команда

З 6 по 12 листопада 2025 року Лондон прийматиме Міжнародний кінофестиваль "Жінки та Світ" (IFFWW) — унікальний культурний проєкт, заснований українками, який вже здобув міжнародний авторитет, передає УНН.

Цьогорічне журі — справжня зіркова команда:

Тема року — "Стратегії миру: жінки як агенти безпеки".

У програмі:

Prime Time Network — та інші провідні культурні інституції і нетворки.

WWIFF - це про глибину і силу, про червоні губи серед бліцу, про стійкість тоді, коли світ руйнується. Ми пишаємося, що саме українки роблять фестиваль, який вже 2 рік став мостом між Україною, Британією та світом