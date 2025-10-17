Лондон прийме Міжнародний кінофестиваль "Жінки та Світ": в журі зіркова команда
Київ • УНН
З 6 по 12 листопада 2025 року в Лондоні відбудеться Міжнародний кінофестиваль "Жінки та Світ", заснований українками. До складу журі увійшли володар "Оскара" Пітер Страуґан та інші відомі діячі кіно.
З 6 по 12 листопада 2025 року Лондон прийматиме Міжнародний кінофестиваль "Жінки та Світ" (IFFWW) — унікальний культурний проєкт, заснований українками, який вже здобув міжнародний авторитет, передає УНН.
Цьогорічне журі — справжня зіркова команда:
- Пітер Страуґан — володар «Оскара» та BAFTA, сценарист фільму «Конклав»;
- Деніел Інгс («Джентльмени», «Корона»);
- Тамара Лоуренс («Мовчазні близнюки», «Час»);
- Дієм Камілль («Чужий: Земля», «Колесо часу»);
- Марсія Кімптон — американська режисерка й продюсерка;
- Вікторія Емслі («Абатство Даунтон», «12 мавп»);
- Ксенія Бугрімова (Холостяк, Список Бажань, Київ Вдень і Вночі, Зерно) — співзасновниця фестивалю;
- Елізабет Макінтайр — кураторка документального кіно.
Тема року — "Стратегії миру: жінки як агенти безпеки".
У програмі:
- прем’єри українських та міжнародних фільмів;
- панельні дискусії та майстер-класи;
- вручення премії Woman of World Impact Award.
Фестиваль підтримують:
— Посольство України в Великої Британії;
— Посольство Чеської Республіки у Великій Британії;
— Посольство Естонії у Великій Британії;
— Ґете-інститут;
— London Film;
— Мерія Лондона.
Prime Time Network — та інші провідні культурні інституції і нетворки.
WWIFF - це про глибину і силу, про червоні губи серед бліцу, про стійкість тоді, коли світ руйнується. Ми пишаємося, що саме українки роблять фестиваль, який вже 2 рік став мостом між Україною, Британією та світом