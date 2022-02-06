Лондон не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии планов вторжения в Украину — глава МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что заявления России об отсутствии планов вторжения в Украину были ложными, а Великобритания и ее союзники полны решимости "увеличить цену" для Москвы, если она прибегнет к дальнейшим действиям. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Ссылаясь на The Washington Post об оценке США планов России, Трасс сказала, что глубина российских попыток подорвать Украину и угрожать ей очевидна.
"Действия России показывают, что ее заявления об отсутствии планов вторжения являются ложными, — заявила Трасс. - Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и нашей решимости повысить цену для России, если они предпримут дальнейшие действия".
Что было раньше
В субботу газеты New York Times и Washington Post, также ссылаясь на анонимных американских чиновников, дали прогноз, согласно которому полномасштабное вторжение может привести к быстрому захвату Киева и больших жертв - до 50 тысяч человек.
Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, в то время как потери русских войск могут составлять от 3 тысяч до 10 тысяч человек, а потери среди гражданского населения могут составлять от 25 тысяч до 50 тысяч. Если Россия все-таки вторгнется в Украину, то Киев может быть взят в течение "нескольких дней", а в Европу могут хлынуть миллионы беженцев" (Washington Post оценило число беженцев в 5 млн человек).
Российские военные действия и политические шаги усилили опасения США относительно того, что Москва может начать нападение на Украину в течение нескольких недель, пишет газета Wall Street Journal.