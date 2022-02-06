Лондон не доверяет заявлениям российских властей об отсутствии планов вторжения в Украину — глава МИД

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в воскресенье, что заявления России об отсутствии планов вторжения в Украину были ложными, а Великобритания и ее союзники полны решимости "увеличить цену" для Москвы, если она прибегнет к дальнейшим действиям. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.