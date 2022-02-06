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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Америка: російські війська на рівні 70% необхідного для повного вторгнення в Україну

Америка: російські війська на рівні 70% необхідного для повного вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 29789 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Росія має близько 70% бойової потужності, яка, на її думку, знадобиться для повномасштабного вторгнення в Україну, і посилає більше батальйонних тактичних груп до кордону зі своїм сусідом. Про це заявили два американських чиновника, інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За останні два тижні кількість батальйонних тактичних груп у прикордонному регіоні зросла до 83 з 60 станом на п’ятницю і ще 14 перебувають у дорозі, повідомили Reuters чиновники на умовах анонімності через конфіденційність інформації.

Стосовно часу вторгнення, очікується, що місцевість досягне піку замерзання близько 15 лютого, повідомили чиновники, що дозволить російським військовим частинам здійснювати механізований транзит по бездоріжжю. Такі умови триватимуть до кінця березня.

Цей графік, а також зростаюча кількість і спроможність російських військ, близьких до України, можуть свідчити про те, що вікно для дипломатії закривається.

Представники США не надали доказів, що підтверджують свої оцінки російських сил.

Оскільки Росія збирає біля кордону понад 100 000 військових, вона заявила, що не планує вторгнення, але може вжити невизначених військових дій, якщо її вимоги безпеки не будуть виконані. Серед них – обіцянка, що НАТО ніколи не включить Україну у свій союз, проте Вашингтон і НАТО назвали цю вимогу неприйнятною.

Вашингтон вважає, що Росія може вибрати інші варіанти, ніж повномасштабне вторгнення, включаючи обмежене вторгнення, і не вірить, що президент Володимир Путін прийняв остаточне рішення, заявили чиновники.

Але вони сказали, що Путін створює сили, які можуть виконувати всі сценарії. Якщо Росія вторгнеться в столицю Києва, це призведе до великих втрат, сказав один із анонімів.

За оцінками США, Україна може зазнати втрат від 5 000 до 25 000 військовослужбовців, тоді як втрати російських військ можуть становити від 3 000 до 10 000, а жертви серед цивільного населення можуть становити від 25 000 до 50 000, за оцінками США.

Вашингтон вважає, що повне вторгнення також призведе до внутрішньо переміщення та втечі мільйонів біженців до Європи.

Нагадаємо

До Києва прибув уже 8-й літак, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США.

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