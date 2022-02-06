Америка: російські війська на рівні 70% необхідного для повного вторгнення в Україну

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Росія має близько 70% бойової потужності, яка, на її думку, знадобиться для повномасштабного вторгнення в Україну, і посилає більше батальйонних тактичних груп до кордону зі своїм сусідом. Про це заявили два американських чиновника, інформує УНН з посиланням на Reuters.