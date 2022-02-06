Америка: российские войска на уровне 70% необходимого для полного вторжения в Украину

Детали

За последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном регионе выросло до 83 из 60 по состоянию на пятницу и еще 14 находятся в пути, сообщили Reuters чиновники на условиях анонимности из-за конфиденциальности информации.

Относительно времени вторжения, ожидается около 15 февраля, сообщили чиновники, что позволит российским военным частям осуществлять механизированный транзит по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

Этот график, а также растущее количество и состоятельность российских войск, близких к Украине, могут свидетельствовать о том, что окно для дипломатии закрывается.

Представители США не предоставили доказательств, подтверждающих свои оценки российских сил.

Поскольку Россия собирает у границы более 100 000 военных, она заявила, что не планирует вторжение, но может принять неопределенных военных действий, если ее требования безопасности не будут выполнены. Среди них - обещание, что НАТО никогда не включит Украину в свой союз, однако Вашингтон и НАТО назвали это требование неприемлемым.

Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, чем полномасштабное вторжение, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение, заявили чиновники.

Но они сказали, что Путин создает силы, которые могут выполнять все сценарии. Если Россия вторгнется в столицу Киева, это приведет к большим потерям, сказал один из анонимов.

По оценкам США, Украина может понести потери от 5 000 до 25 000 военнослужащих, тогда как потери русских войск могут составлять от 3 000 до 10 000, а жертвы среди гражданского населения могут составлять от 25 000 до 50 000, по оценкам США.

Вашингтон считает, что полное вторжение также приведет к внутренне перемещение и бегству миллионов беженцев в Европу.

Напомним

До Киева прибыл уже 8-й самолет, который привез 86 тонн груза с боеприпасами из США.