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Америка: российские войска на уровне 70% необходимого для полного вторжения в Украину

Америка: российские войска на уровне 70% необходимого для полного вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 29787 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Россия имеет около 70% боевой мощи, которая, по ее мнению, понадобится для полномасштабного вторжения в Украину, и посылает больше батальонных тактических групп до границы со своим соседом. Об этом заявили два американских чиновника, информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

За последние две недели количество батальонных тактических групп в приграничном регионе выросло до 83 из 60 по состоянию на пятницу и еще 14 находятся в пути, сообщили Reuters чиновники на условиях анонимности из-за конфиденциальности информации.

Относительно времени вторжения, ожидается около 15 февраля, сообщили чиновники, что позволит российским военным частям осуществлять механизированный транзит по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

Этот график, а также растущее количество и состоятельность российских войск, близких к Украине, могут свидетельствовать о том, что окно для дипломатии закрывается.

Представители США не предоставили доказательств, подтверждающих свои оценки российских сил.

Поскольку Россия собирает у границы более 100 000 военных, она заявила, что не планирует вторжение, но может принять неопределенных военных действий, если ее требования безопасности не будут выполнены. Среди них - обещание, что НАТО никогда не включит Украину в свой союз, однако Вашингтон и НАТО назвали это требование неприемлемым.

Вашингтон считает, что Россия может выбрать другие варианты, чем полномасштабное вторжение, включая ограниченное вторжение, и не верит, что президент Владимир Путин принял окончательное решение, заявили чиновники.

Но они сказали, что Путин создает силы, которые могут выполнять все сценарии. Если Россия вторгнется в столицу Киева, это приведет к большим потерям, сказал один из анонимов.

По оценкам США, Украина может понести потери от 5 000 до 25 000 военнослужащих, тогда как потери русских войск могут составлять от 3 000 до 10 000, а жертвы среди гражданского населения могут составлять от 25 000 до 50 000, по оценкам США.

Вашингтон считает, что полное вторжение также приведет к внутренне перемещение и бегству миллионов беженцев в Европу.

Напомним

До Киева прибыл уже 8-й самолет, который привез 86 тонн груза с боеприпасами из США.

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