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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Fox News: Київ може "впасти" протягом 72 годин, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну

Fox News: Київ може "впасти" протягом 72 годин, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну

Київ • УНН

 • 175339 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі заявив, що Київ може "впасти" протягом 72 годин, якщо відбудеться повномасштабне вторгнення Росії до України, повідомили Fox News численні джерела у Конгресі, передає УНН.

Деталі

Міллі заявив що повномасштабне вторгнення Росії в Україну може призвести до "падіння" Києва протягом 72 годин і може коштувати 15 000 смертей українських військовослужбовців та 4 000 російських військовослужбовців. 

Сполучені Штати також працюють над підготовкою до серйозної кризи з біженцями та мігрантами, повідомили джерела. Європейські союзники також ведуть дискусії про потоки мігрантів, виходячи з припущення, що "громадяни України тікатимуть до інших частин Європи".

Декілька законодавців США висловили стурбованість тим, що адміністрація Байдена не відреагувала швидко і не надала Україні значної військової допомоги, такої як зенітні та реактивні системи залпового вогню, які б захистили її від вторгнення з Росії.

"Представники адміністрації Байдена на зустрічах відповіли на ці побоювання, заявивши, що значне постачання військової допомоги Україні може бути використане як привід для вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Україна отримує допомогу в галузі безпеки від Сполучених Штатів у вигляді асигнувань у розмірі 200 мільйонів доларів США, виділених у грудні, вона також отримує 600 мільйонів доларів США у вигляді допомоги від Сполученого Королівства та країн Балтії, що включає протитанкові ракети Javelin і переносні зенітні ракети Stinger.

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