Лондон не довіряє заявам російської влади про відсутність планів вторгнення в Україну — глава МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила в неділю, що заяви Росії про відсутність планів вторгнення в Україну були помилковими, а Велика Британія та її союзники сповнені рішучості "збільшити ціну" для Москви, якщо вона вдасться до подальших дій. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.
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Посилаючись на The Washington Post про оцінки США планів Росії, Трасс сказала, що глибина російських спроб підірвати Україну та загрожувати їй є очевидною.
"Дії Росії показують, що її заяви про відсутність планів вторгнення є хибними, — заявила Трасс. — Ми та наші союзники єдині в підтримці України та нашої рішучості підвищити ціну для Росії, якщо вони вживуть подальших дій".
Що було раніше
У суботу газети New York Times і Washington Post, також посилаючись на анонімних американських чиновників, дали прогноз, згідно з яким повномасштабне вторгнення може призвести до швидкого захоплення Києва та великих жертв - до 50 тисяч людей.
Україна може втратити від 5 тисяч до 25 тисяч військовослужбовців, у той час як втрати російських військ можуть становити від 3 тисяч до 10 тисяч осіб, а втрати серед цивільного населення можуть становити від 25 тисяч до 50 тисяч. Якщо Росія таки вторгнеться в Україну, то Київ може бути взятий протягом "кількох днів", а до Європи можуть хлинути "мільйони біженців" (Washington Post оцінило кількість біженців у 5 млн осіб).
Російські військові дії та політичні кроки посилили побоювання США щодо того, що Москва може розпочати напад на Україну протягом кількох тижнів, пише газета Wall Street Journal.