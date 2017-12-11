Ломаченко стал вторым лучшим боксером мира в рейтинге BoxRec
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украинский чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко поднялся на вторую строчку в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории, сообщает УНН со ссылкой на сайт BoxRec.
Авторитетный портал по итогам победы Ломаченко над двукратным олимпийским чемпионом Гильермо Ригондо улучшил рейтинг нашего бойца до 861 пункта - второе место. Украинец обошел Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда, которые имеют 857 и 851 балл соответственно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко назвал лучшего боксера современности
Примечательно, что сам Ригондо, который потерпел первое поражение в карьере, пока только на 68-й позиции (253).
Стоит отметить и высокие результаты других уроженцев Украины. Например, Александр Усик делит 12-13 места с Мэнни Пакьяо - по 550 очков. Виктор Постол занимает 32-й ступень, Александр Гвоздик 63-й, а Сергей Деревянченко 102-й.
Как сообщал УНН, в "Мэдисон Сквер Гарден" Ломаченко с помощью технического нокаута вышел победителем из противостояния с Ригондо.