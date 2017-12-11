Ломаченко стал вторым лучшим боксером мира в рейтинге BoxRec

Авторитетный портал по итогам победы Ломаченко над двукратным олимпийским чемпионом Гильермо Ригондо улучшил рейтинг нашего бойца до 861 пункта - второе место. Украинец обошел Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда, которые имеют 857 и 851 балл соответственно.

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Примечательно, что сам Ригондо, который потерпел первое поражение в карьере, пока только на 68-й позиции (253).

Стоит отметить и высокие результаты других уроженцев Украины. Например, Александр Усик делит 12-13 места с Мэнни Пакьяо - по 550 очков. Виктор Постол занимает 32-й ступень, Александр Гвоздик 63-й, а Сергей Деревянченко 102-й.

Как сообщал УНН, в "Мэдисон Сквер Гарден" Ломаченко с помощью технического нокаута вышел победителем из противостояния с Ригондо.